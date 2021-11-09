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Новый итальянский специалист представлен Комитету арбитров, Лучи продолжит работать с УАФ

Игорь Яслик
Игорь Яслик
09.11.2021
12:54
Новость
Футбол

Известный в прошлом итальянский арбитр Никола Риццоли будет отвечать за развитие системы ВАР в украинских футбольных лигах. Также в ближайшее время 50-летний специалист будет отвечать за развитие всего судейства в Украине.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, итальянский функционер уже прибыл в Украину и был представлен Комитету арбитров УАФ. Риццоли с ходу принял активное участие в обсуждении насущных судейских вопросов. Его старший по возрасту коллега и соотечественник Лучано Лучи, продливший контракт с УАФ, продолжит работу с главной организацией украинского футбола.

Никола Риццоли
Никола Риццоли

Никола Риццоли закончил карьеру арбитра в 2017 году. Вершиной его судейской карьеры стала работа на финале чемпионата мира 2014 года между сборными Германии и Аргентины. Также Риццоли признали лучшим арбитром Евро-2016.

Лучи работает в Украине с 2010 года. Изначально он был помощником куратора судейского корпуса ФФУ Пьерлуиджи Коллины, а главой комитета арбитров УАФ стал летом 2015 года.

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