Президенты «Динамо» и «Барселоны» провели дружественный ужин в Киеве

Сегодня, 2 ноября, в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» сыграет с «Барселоной». Встреча пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 22:00.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в одном из ресторанов Киева были замечены вчера вечером Жоан Лапорта и Игорь Суркис.

Примечательно, что ранее на таких встречах «Динамо» представлял спортивный директор клуба Резо Чохонелидзе. В этот раз встреча прошла с участием главных лиц клубов.

Добавим, что матч в Киеве вызвал большой ажиотаж также среди испанских СМИ. На матч в Киеве аккредитовались порядка 40 журналистов из Испании и 10 из других стран.

Отметим, что в связи с введением «красного» уровня эпидемиологической опасности на территории города Киева игра пройдет с карантинными ограничениями.

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