УАФ продлила контракт с главой комитета арбитром Лучи

Украинская ассоциация футбола продлила контракт с главой Комитета арбитров Лучано Лучи, сообщает пресс-служба организации.
Итальянский специалист работает на этом посту с 2015 года. Сначала он был помощником куратора судейского корпуса ФФУ Пьерлуиджи Коллины, а главой комитета арбитров УАФ был назначен летом 2015 года.
Ранее сообщалось, что Лучано не сможет продолжать работу на занимаемом посту по состоянию здоровья. Летом Лучи попал в ДТП и до сих пор проходит курс восстановления.
Отмечалось, что место 72-летнего итальянца займет его соотечественник, экс-арбитр ФИФА Никола Риццоли.
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