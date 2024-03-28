Первое онлайн казино было запущено в 1996 году по сравнению с другими игровыми жанрами. Его разработала компания Microgaming, фирма по разработке программного обеспечения, интернет заведение содержало всего 18 азартных игр. Однако оно быстро приобрело популярность, и через два года уже работало более 200 онлайн-казино.

🏆 Количество лицензионных сайтов со слотами 17 🩷 Регулятор сферы iGaming в Украине КРАИЛ 🎫 Время действий лицензий на проведение игр 5 лет, с возможностью продления 📲 Допуск в онлайн казино игроков до с 21 года 🚥 Верификация «Дия», «BankID», Лайвнесс, загрузка фото 💵 Валюта для ставок в платные игры гривны, бонусы 💰 Онлайн платежи «Apple Pay», «GPay», Mastercard/Visa Офлайн взносы EasyPay/City24 🪙 Минимум пополнения 2-50 грн. офлайн

100 грн. онлайн 💈 Выплаты Visa/Mastercard 💳 Минимум вывода 100 грн. 💊Приветственные награды да 🧨 Реферальные программы да 🎁 Лучший бонус 200 000 грн + 1 ⭐️ Депозитные поощрения да ✨ Акции от производителей игр турнирные соревнования 🍀 Кэшбэк за вывод средств, за депозиты 📲 Игра с мобильных устройств да

Лицензионные сайты с азартными играми

С момента легализации индустрии iGaming в Украине, КРАИЛ узаконила деятельность 22 предприятий, оформив лицензии на работу 23 интернет казино. У шести представителей игрового бизнеса разрешения госкомиссия аннулировала. Одной компании —«ДЖОКЕР.ЮА», владеющей www.joker.ua, в судебном порядке удалось добиться отмены решения об аннулировании лицензии. Портал был заблокирован в течение года, но сейчас доступ к нему восстановлен. Сведений о выдаче нового разрешения ООО «ДЖОКЕР.ЮА» в КРАИЛ нет — отнести его к легальным развлекательным заведениям государства, нельзя.

На весну 2024 года в стране насчитывается 17 официальных сайтов, на которых предлагаются лайв игры и игровые автоматы. Одно лицензионное казино — Vulkan, по своему желанию уходит с рынка Украины (завершение деятельности — 15 апреля 2024 года).

Домен из реестра КРАИЛ Разрешение на онлайн игры Статус лицензии cosmolot.ua — бренд Космолот №34 — выдано 08.02.2021 ✅ действует до 2026 года slotscity.ua — бренд Слотс Сити №47 — оформлено 16.02.2021 ✅ активна до 2026 года pm.ua — бренд Париматч №48 — выдано 02.03.2021 ❌ отозвана в 2023 году first.ua — бренд Ферст №56 — оформлено 26.02.2021 ✅ действует до 2026 года vulkancasino.ua — бренд Вулкан №141 — выдано 15.04.2021 ✅ активна до 2026 года (казино уходит с рынка) favbet.ua — бренд Фавбет №137 — оформлено 20.04.2021 ✅ действует до 2026 года pin-up.ua — бренд Пин-Ап №147 — выдано 21.04.2021 ✅ активна до 2026 года slotoking.ua — бренд Слотокинг №150 — оформлено 26.04.2021 ✅ действует до 2026 года 777.ua — бренд 777 №245 — выдано 15.09.2023 ✅ активна до 2028 года goldcup.ua — бренд Голд Кап №165 — оформлено 26.04.2021 ❌ отозвана в 2022 году joker.ua — бренд Джокер №235 — выдано 12.05.2021 ❌ аннулировано в 2022 году (решение отменено в 2023 году, но лицензия не восстановлена) vbet.ua — бренд Вбет №314 — оформлено 03.06.2021 ✅ действует до 2026 года championcasino.ua — бренд Чемпион №603 — выдано 30.09.2021 ✅ активна до 2026 года pointloto1.com.ua — бренд ПоинтЛото №683 — оформлено 29.10.2021 ❌ отозвана в 2023 году fan-sport.ua — бренд ФанСпорт №14 — выдано 28.01.2022 ❌ отозвана в 2022 году 1xbet.ua — бренд 1иксБет №116 — оформлено 03.04.2022 ❌ отозвана в 2022 году supergra.ua — бренд СуперГра №434 — выдано 22.12.2022 ✅ активна до 2027 года ggbet.ua — бренд ГгБет №129 — оформлено 23.08.2023 ✅ действует до 2028 года slotor777.com.ua — бренд Слотор777 №192 — выдано 01.09.2023 ✅ активна до 2028 года casino.ua — бренд Казино ЮА №307 — оформлено 19.10.2023 ✅ действует до 2028 года sc.ua — бренд СК №364 — выдано 20.11.2023 ✅ активна до 2028 года nais.ua — бренд Найс №482 — оформлено 27.12.2023 ✅ действует до 2028 года cosmobet.ua — бренд КОСМОБЕТ №168 — выдано 26.03.2024 ✅ активна до 2029 года

На март текущего года, КРАИЛ оформила одну лицензию для сайта с азартными играми. Также в феврале-марте она выдала несколько новых разрешений ООО «Фавбет», собственнику www.favbet.ua — на офлайн столы для настольных карточных игр и столы для рулетки. Постоянное расширение присутствия на украинском игровом рынке является лучшим подтверждением надежности и стабильности компании. Риск того, что организация лишится права работы в стране, ближе к нулю.

Азартные онлайн игры: закон Украины

Украинские интернет-провайдеры, по распоряжению КРАИЛ и некоторых других надзорных инстанций, скрывают и блокируют нелицензионные игровые сайты. Для того чтобы онлайн казино было доступно в сети беспрепятственно и круглосуточно, его собственник должен пройти легализацию.

Процедура лицензирования производится согласно законодательству:

Лицензиар — КРАИЛ;

Требования к лицензиату — юр. лицо с головным офисом на украинской территории, с уставным капиталом в 30 млн. грн. или более.

Среди обязательных этапов легализации для компании-претендента:

Подтверждение наличия банковских гарантий. Для запуска в Украине онлайн казино, компания должна открыть специальный банковский счет в местном банке. На балансе должно быть свыше трех десятков миллионов гривен на компенсационные выплаты игрокам. Например, на случай блокировки сайта за несоблюдение национального законодательства. Деньги также предназначены на покрытие неустоек и штрафов, выплату крупных выигрышей. Прохождение аудиторской проверки. Непредвзятые эксперты оценивают системы проверки возраста и других личных сведений пользователей, сертификаты на программное обеспечение, степень надежности механизмов, предназначенных для защиты информации.

Узаконившие деятельность компании обязаны:

Ежегодно уплачивать налоговые сборы;

Вовремя выдавать деньги клиентам;

Регламентировать любые условия предоставления услуг в юридических документах, размещая сами электронные «бумаги» на своих игровых сайтах;

Оказывать техпомощь гостям 24/7.

Специалисты считают игровое законодательство Украины по-настоящему строгим и жестким. Организации, которые платят огромные деньги за легализацию, могут лишиться права работы в краткие сроки и без малейшей компенсации финансовых затрат. Но законодательные требования, многие из которых так непросто соблюдать компаниям, выгодны для игроков.

Легальные онлайн казино Украины: преимущества игры

Делая выбор в пользу сайта, работающего под надзором КРАИЛ, игрок гарантирует себе множество плюсов. Пять главных из них:

Отсутствие сложностей с входом на сайт. Честные и открытые условия игры на деньги. Доступ к игровым автоматам лицензионного происхождения. Отсутствие проблем с аккаунтом. Защита со стороны КРАИЛ.

Подытоживая: не только для ставок на настоящие гривны, но и для бесплатного развлечения следует заходить на игровые сайты, работающие официально. Воспользовавшись этой простой рекомендацией, можно не переживать о потере платежной и персональной информации, мошенничестве, скриптовом происхождении слотов, заражении устройства вирусным кодом.

Безопасная игра на деньги: ТОП-5 казино Украины c лицензией КРАИЛ

Все легальные игровые залы сети предусматривают честные и безопасные условия развлечения для клиентов. Но в некоторых интернет заведениях посетителей ожидают лучшие предложения — слоты от ведущих разработчиков, щедрые бонусы, лояльные лимиты. Именно такие клубы вошли в ТОП онлайн казино Украины.

Favbet — favbet.ua

В плане надежности, величины и разнообразия игровых автоматов и акций, объективно лучшее украинское казино. Ежедневно на сайте играют десятки/сотни тысяч украинцев. При любом количестве посетителей, сбои не наблюдаются.

Преимущества, заслуживающие особого внимания — джек-поты непосредственно от Фавбет, выпадающие во всех азартных играх, обработка запросов на вывод в течение часа и раньше, огромный выбор турниров.

Регистрация наименования казино 1999 год ООО, представляющее бренд в Украине «ФАВБЕТ» Адрес Київ, пр. Бандери, буд. 8, кор. 39, 39а Лицензия 137 Когда принято решение о легализации 05.04.2021 Бонус новичкам 10000 гривен + два пакета по 150 фриспинов Взносы онлайн/офлайн 100/2 грн. Мин. выплата 100 грн. Методы связи с админами, кроме чата [email protected], 0(800)213283 Telegram t.me/FavbetUAbot

✅ За Против Еженедельные бонусы без отыгрыша Нет Раздел БК для ставок на спорт/киберспорт Накопительные джек-поты в каждой игре Не менее пяти-шести турниров ежедневно Минимальный офлайн депозит 2 гривны

First — first.ua

В начале 2024 года онлайн казино провело масштабное обновление сайта. Был увеличен перечень бонусных предложений, изменена цветовая гамма и навигация. Ожидается добавление реферальной программы, бездепозитных бонусов (десятков фриспинов) за подписку в соц. сервисах и за верификацию личности.

Уже сейчас в Ферст есть улучшенный блок «Помощь», Колесо Удачи и подарки за любой депозит. Использовать промокоды теперь разрешается всем, а не только новым, игрокам.

Регистрация наименования казино 2011 год ООО, представляющее бренд в Украине «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ» Адрес Київ, вул. Солом`янська, буд. 3, офіс 6 Лицензия 56 Когда принято решение о легализации 18.02.2021 Бонус новичкам 500 фриспинов и до 150 000 гривен Взносы онлайн/офлайн 100/100 грн. Мин. выплата 300 грн. Методы связи с админами, кроме чата [email protected], форма «Обратной связи» Telegram t.me/firsttgclubbot

✅ За ❌ Против Опция Смарт-поиск (тема, механика, т.д.) Офлайн взносы от 100 гривен Акция Плюс ежедневно (бездепозиты) Нулевая комиссия на вывод Мин. лимиты ставок на баннерах игр

Cosmolot — cosmolot.ua

Говоря про лучшие онлайн казино Украины, нельзя забывать о Космолот. Интерфейс лицензионного сайта зимой 2024 года тоже был обновлен. Изменения незначительные, но навигация по разделам с множеством слотов и живых игр стала понятнее.

Главное достоинство — разнообразие жанров и тем игровых автоматов. Примеры подборок — «Быстрые», «Drops And Win», «CosmoGames» (эксклюзив), «Книги», «777».

Регистрация наименования казино 2018 год ООО, представляющее бренд в Украине «СПЕЙСИКС» Адрес Київ, вул. Сікорського Ігоря, буд. 8, офіс 5 Лицензия 34 Когда принято решение о легализации 02.02.2021 Бонус новичкам 150000-180000 гривен + 550-750 фриспинов Взносы онлайн 100 грн. Мин. выплата 100 грн. Методы связи с админами, кроме чата [email protected] Telegram t.me/cosmolot

✅ За ❌ Против Бонусы по промокодам До входа в аккаунт, видны не все акции Экспресс-регистрация через Google+ Свыше 375 лайв столов от 13 студий Спортивные live симуляторы

Slots City — slotscity.ua

Интернет казино Украины, в котором проходят самые масштабные розыгрыши денежных средств. Для участия в них, гостям требуется просто играть в любые азартные игры. За оборот денег на определенную сумму даются лотерейные билеты. Победители, которым достается часть призовых фондов в 1-10 млн. грн., определяются рандомно. Десятки участников также получают позолоченные счастливые монеты.

Ключевой плюс — необычные акции, включая бонусы за опрос и промо для подписчиков.

Регистрация наименования казино 2021 год ООО, представляющее бренд в Украине «ГЕЙМДЕВ» Адрес Київ, пров. Ярославський, буд. 1/3 Лицензия 47 Когда принято решение о легализации 10.02.2021 Бонус новичкам 200000 гривен + 500 фриспинов Взносы онлайн 100 грн. Мин. выплата 200 грн. Методы связи с админами, кроме чата 0(630)213021, [email protected] Telegram t.me/go_to_slotscity

✅ За ❌Против Турниры для своих игроков (локальные) Офлайн взносы не принимаются Верификация через «Монобанк», «Приват» Поддержка технологии Лайвнесс Акции на сайте и в Телеграм

Slotoking — slotoking.ua

Несмотря на то, что сайт закрывает наш рейтинг казино Украины, он заслуживает не меньшего внимания, чем все остальные. Играть можно в слоты от 65 производителей. По количеству и престижности поставщиков игр, Слотокинг может «поспорить» даже с Фавбет.

Рекомендуемое бонусное предложение — Лига Королей. Первое звание в ней, вместе с 20 бездепозитными прокрутами барабанов, дается за подтверждение персональной информации.

Регистрация наименования казино 2014 год ООО, представляющее бренд в Украине «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Адрес Київ, вул. Ділова, буд. 6 Лицензия 150 Когда принято решение о легализации 12.04.2021 Бонус новичкам 125000 гривен + 500 фриспинов Взносы онлайн/офлайн 100/50 грн. Мин. выплата 200 грн. Методы связи с админами, кроме чата 0(800)357217, [email protected] Telegram t.me/slotoking_fun

✅ За ❌ Против Обработка заявок на вывод до 24 часов Нет 500 гривен за приглашение друзей Возврат 1-ого взноса при его проигрыше

Минимальный депозит в легальных онлайн казино Украины

Для игры на лицензионных сайтах, в личном кабинете нужно пополнить баланс минимум на 100 гривен. Исключение — championcasino.ua. Здесь платежи — от 20 гривен.

Минимальный онлайн депозит Vulkan.ua Не принимаются Championcasino.ua 20 гривен Slotor777.com.ua 20 гривен Favbet.ua 100 гривен Casino.ua 100 гривен Vbet.ua 100 гривен Pin-up.ua 100 гривен Slotoking.ua 100 гривен Slotscity.ua 100 гривен 777.ua 100 гривен Supergra.ua 100 гривен Ggbet.ua 100 гривен First.ua 100 гривен Cosmolot.ua 100 гривен

Учитывая ограничения украинских банков на количество/суммы денежных переводов с карт на игровые счета, все больше легальных казино начинают принимать взносы «наличными» — через терминальные сети City24/EasyPay. Минимумы онлайн депозитов разные. Платежи через терминалы имеют свои недостатки. Возможны комиссии и задержки в обработке транзакций. Но офлайн переводы позволяют обходить ограничения, введенные банками Украины в этом году.

Минимальные выплаты: рейтинг казино онлайн (Украина)

С игрового баланса можно снять от 50-100 или от 200-500 гривен. Лимит действителен как для выигрываемых, так и для собственных денег — депозитов.

Минимум вывода Vulkan.ua 50 гривен Favbet.ua 100 гривен Casino.ua 100 гривен Vbet.ua 100 гривен Slotor777.com.ua 100 гривен Pin-up.ua 100 гривен Ggbet.ua 100 гривен Cosmolot.ua 100 гривен Slotscity.ua 200 гривен 777.ua 200 гривен Supergra.ua 200 гривен Slotoking.ua 200 гривен Championcasino.ua 300 гривен First.ua 300 гривен

Особенность Чемпион состоит в том, что его клиенты могут переводить финансы не только на карты (указывая их номера с лицевой стороны) всех украинских банков, но и на IBAN. Минимальная сумма вывода на международный номер банковского счета — 500 гривен.

Лучшие бонусы: рейтинг казино Украины

Зарабатывать бонусные средства можно двумя способами — выполняя условия акций и активируя промокоды. Независимо от того, за что именно были предоставлены вознаграждения, они позволяют выигрывать реальные гривны без риска своими деньгами.

Дополнительные денежные призы приносят победы, а иногда и просто участие, в турнирных соревнованиях. Советуем не отказываться от сражений по ставкам в игровые автоматы. Размеры призовых фондов тут настольно внушительные, что многократно превосходят даже суммы накопительных джекпотов.

Пример: до 31.12.24 в Favbet проходит эксклюзивный турнир Reel Of Fortune. Игроки, запускающие слоты Playson (организатор мероприятия), могут выиграть до 2 000 000 грн. за спин.

Приветственный бонус Vulkan.ua нет Favbet.ua до 10 000 грн. и 300 фриспинов Casino.ua 300 фриспинов без вейджера и до 200 000 гривен Vbet.ua 600 фриспинов и до 250 000 гривен Slotor777.com.ua 20% к стартовому платежу Pin-up.ua 250 фриспинов и до 250 000 гривен Slotoking.ua 500 фриспинов и до 125 000 гривен Slotscity.ua 500 фриспинов и до 200 000 гривен 777.ua 777 фриспинов и 777% Supergra.ua до 150 000 гривен (560%) Ggbet.ua 50 фриспинов и до 12 000 гривен Championcasino.ua 200 гривен без депозита First.ua 500 фриспинов и до 150 000 гривен Cosmolot.ua 550 фриспинов и до 150 000 гривен

Отыгрыш подарков производить необязательно — без него, бонусные выигрыши просто исчезнут. Но удовольствие от азартно и весело проведенного времени останется. При ставках на фриспины и подарочные монеты, риск проиграть свои деньги нулевой.

Как выбрать интернет казино Украины на нашем сайте?

Мы рассказываем про легальных представителей украинского рынка iGaming. Перед тем, как отдать предпочтение одной или нескольким лицензионным площадкам со слотами и лайв играми, сравните их предложения и условия развлечения.

Лучшие онлайн казино Украины — критерии выбора

При оценке игровых сайтов, работающих под контролем КРАИЛ, ориентируйтесь на следующие критерии:

Поддержка системы промокодов. Если она есть, получить бонусы для бесплатной игры в платные автоматы можно в любое удобное время. Ожидать запуска акции с подходящими условиями участия не требуется. Возможность пополнения баланса офлайн. Параметр важен как для хайроллеров (можно обойти лимиты по платежам с банковских карт), так и для игроков с небольшим капиталам (офлайн минимумы всегда меньше, чем онлайн). Время рассмотрения заявок на вывод. Если деньги банкролла понадобились срочно, то, предположим, в Фавбет, обработки запроса придется ждать всего один час.

После легализации игрового бизнеса, для игроков-украинцев стали неважны такие критерии выбора, как:

Валюта счета (везде гривны);

Способы вывода (только на карты);

Наличие приложений (всегда есть верстки для мобильных браузеров, доступ к лицензионным сайтам не блокируется).

Другой критерий, утрачивающий актуальность — методы верификации личности. Слотс Сити, Фавбет и некоторые другие интернет казино в Украине уже используют биометрическую технологию Лайвнесс. Благодаря ей, проверка фото удостоверений, загружаемых игроками при идентификации, занимает меньше минуты.

Что дает лицензирование — отличия казино с лицензией КРАИЛ и без нее

Причин, по которым следует отказаться от игры на нелегальных сайтах, множество. Немногим меньше причин, по которым игрокам-украинцам следует выбирать залы, работающие под надзором местного регулятора.

Сравним нелегальные, лицензированные в офшоре и в Украине онлайн заведения по наиболее важным параметрам.

Легализация не пройдена Есть офшорное разрешение Лицензия получена в КРАИЛ Скриптовые игры (поддельные слоты) Да Нет Нет Поддержка гривен Не всегда Не всегда Да Проблемы с доступом на сайт Да Да Нет Необходимость поиска зеркал Да Да Нет Гарантии вывода денежных средств Нет Да Да Риск блокировки учетной записи Да Нет (без причин) Нет (без причин) Опасность потери сведений Да Нет Нет Защита игроков госкомиссией Нет Да (офшорная служба-лицензиар) Да (КРАИЛ)

Легальные украинские казино удерживают налоги на выигрыши. Но:

Предоставляют гарантии возможности снятия финансовых средств — без промедлений и беспричинных отказов. Доступ к лицензионным, но офшорным сайтам может в какой-то момент пропасть. Одновременно будет утрачена возможность вывода денег. Выдают бонусы за депозиты и ставки — вознаграждения компенсируют потери игроков при снятии выигрышей.

Плюсы официальных игровых сайтов Украины окупают все недостатки.

Лицензионные онлайн казино: бонусы и акции

Чтобы зарабатывать подарки — наборы фриспинов и призовые деньги, пользователям необходимо регистрироваться и подтверждать личность. Регистрация и идентификация — бесплатные процедуры, на проведение которых даже у новичков уходит не больше 15-20 минут.

Популярные типы промо-кампаний:

Программы лояльности — за ставки начисляются баллы, которые обмениваются на реальные гривны, приносят разовые бонусы или дают другие привилегии;

Реферальные системы — за привлечение новых клиентов, предоставляются настоящие или бонусные деньги, или пакеты фриспинов;

Приветственные акции — за создание аккаунта, идентификацию и первый платеж (или несколько взносов) выдаются бесплатные спины и/или надбавки (например, 120% к стартовому переводу);

Кешбек — удержанные налоговые сборы или часть депозитов за неделю возвращаются на бонусный или основной счет;

Бонусы за пополнение баланса — награда начисляется после выполнения входящего платежа на определенную сумму.

Самыми масштабными акциями на игровых сайтах являются сетевые турниры и локальные розыгрыши накопительных призовых фондов.

Пример: 17.02.2024 на www.favbet.ua в Sweet Bonanza выпал прогрессивный джек-пот Фавбет в 1317273 гривен. Интересный момент — сейчас для ставок в этот слот предлагается приветственный бонус в 150 фриспинов. Еще столько же фриспинов предоставляется для слота Gates of Olympus.

Как начать играть в казино онлайн Украины?

Приступить к игре на деньги легче, чем кажется на первый взгляд. Если вам уже исполнился 21 год, и вы определились с лучшим для себя игровым сайтом, придерживайтесь следующего плана действий:

Создайте аккаунт — заполните мини-анкету или войдите в профиль в Google+. Подтвердите личность — загрузите фото удостоверения или авторизуйтесь в «Дия», «BankID». Пополните счет — перевести средства без комиссий можно онлайн с банковской карты, через «Apple Pay» или «GPay». Заберите приветственный подарок — действие необязательное, но отказываться от бонусов все же не стоит.

После останется только запустить слот в платном режиме, щелкнув на кнопку «Играть». Клик по клавише «Демо» активирует бесплатную версию игры.

Игровые автоматы в казино онлайн на деньги

На реальные гривны предлагается сыграть в слоты различного типа. В таблице — обязательный минимум развлечений.

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Чтобы ощутить атмосферу настоящего казино, надо зайти в раздел «Live». Здесь в прямом эфире транслируются розыгрыши азартных игр — в них можно участвовать.

Создатели игровых автоматов

Программное обеспечение украинские казино покупают у лучших разработчиков, таких как:

NetEnt;

Microgaming;

Barbara Bang;

Spinomenal;

Red Tiger;

Pragmatic Play.

До предоставления лицензии, происхождение софта проверяется экспертами от КРАИЛ. Применение ПО от нелегальных производителей невозможно.

Способы пополнения и вывода денег в онлайн казино в Украине

Методы проведения депозитов:

На сайте — «Apple Pay», «GPay», карты от любых украинских банков. Офлайн — аппараты City24/EasyPay.

Способ получения средств — перевод по номеру банковской карты.

Осуществлять входящие/исходящие платежи, используя криптовалюту, AdvCash, WebMoney и прочие веб-кошельки, нельзя.

Надежные онлайн казино: защита платежей

При пополнении счета с карточки, пользователь указывает сумму перевода, номер «пластика». Непосредственно финансовая операция производится на странице, относящейся к платежной системе и защищенной по стандартам Visa/Mastercard. При депозитах с «Apple Pay»/«GPay», игрок не вводит даже реквизиты карты.

Для вывода средств, казино запрашивают номера карточек. Но снять деньги с карточки, зная только её номер, невозможно. Помимо этого, надежность защиты платежной информации на лицензионных сайтах контролируется КРАИЛ.

«Ответственная игра»!

Обязательные для соблюдения правила:

Не играйте, находясь под воздействием сильных лекарств, алкоголя, наркотиков;

Вносите на счет собственные (не заемные) деньги;

Не отыгрывайтесь;

Получайте удовольствие от процесса игры;

Устанавливайте для себя лимиты;

Делайте перерывы;

Регулярно тестируйте себя на наличие/отсутствие игровой зависимости.

В 2023 году КРАИЛ ограничила доступ к развлекательным заведениям для 3361 человека. Если вы тратите на азартные игры больше, чем можете себе позволить, или они ухудшают вашу жизнь по другим причинам, подайте заявление на самоисключение.