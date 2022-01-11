Малиновский назвал условие, при котором Шевченко спасет «Дженоа» от вылета

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский дал комментарий по поводу ситуации у Андрея Шевченко, который из-за неудачных результатов оказался близок к увольнению из «Дженоа».

«Мы с Шевченко на связи, разговаривали после игры. Но все мы понимаем, что непростая ситуация, много травмированных, коронавирус. Он только пришел в команду, он тоже переболел коронавирусом.

Нелегко прийти в команду и поставить игру за один-два месяца. То же самое было со сборной Украины — мы не с первого дня понимали, что он хочет на поле.

«Салернитана» выиграла у «Вероны». За выживание борются команды очень высокого уровня. «Дженоа» нужно прыгнуть выше головы, чтобы остаться в Серии А», — сказал Малиновский в интервью телеканалу «Футбол».

Напомним, что руководство «Дженоа» после поражения от «Специи» всерьез задумалось об увольнении Шевченко, но все-таки решило предоставить еще один шанс украинскому тренеру.

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