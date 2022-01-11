Малиновский назвал условие, при котором Шевченко спасет «Дженоа» от вылета

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский дал комментарий по поводу ситуации у Андрея Шевченко, который из-за неудачных результатов оказался близок к увольнению из «Дженоа».
«Мы с Шевченко на связи, разговаривали после игры. Но все мы понимаем, что непростая ситуация, много травмированных, коронавирус. Он только пришел в команду, он тоже переболел коронавирусом.
Нелегко прийти в команду и поставить игру за один-два месяца. То же самое было со сборной Украины — мы не с первого дня понимали, что он хочет на поле.
«Салернитана» выиграла у «Вероны». За выживание борются команды очень высокого уровня. «Дженоа» нужно прыгнуть выше головы, чтобы остаться в Серии А», — сказал Малиновский в интервью телеканалу «Футбол».
Напомним, что руководство «Дженоа» после поражения от «Специи» всерьез задумалось об увольнении Шевченко, но все-таки решило предоставить еще один шанс украинскому тренеру.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.