Центральный матч тура во Второй лиге не состоится из-за коронавируса

Центральный матч 20 тура группы «Б» Второй лиги не состоится.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua поединок «Тростянец» - «Металлург» , который должен был пройти 27 ноября, перенесен на весну 2022 года из-за вспышки коронавируса в команде из Сумской области. На самоизоляции находятся десять футболистов, еще несколько - травмированы, а Виталий Полянский, Тедум Пааго –дисквалифицированы и у «горожан» не наберется нужного количества игроков, чтобы начать матч.

Напомним,что «Тростянец» занимает пятое место в группе «Б» Второй лиги, набрав 31 очко. Лидирует «Металлург», в активе которого 45 пунктов.

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