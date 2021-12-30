Петраков назвал самый сложный матч сборной Украины в 2021 году

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился впечатлениями от года, в котором он получил свою должность.

«Оценка работы? Я бы не хотел этого делать, поскольку для нас отбор еще не завершен. Впереди стыковые матчи, первый из которых против Шотландии. Пока выполнена только половина задания.

Дебют семерых игроков под моим руководством? Чтобы делать какие-то выводы, нужно время. Но если эти исполнители выходили на поле в сине-желтых футболках, значит, на тот момент они этого заслуживали. Мы внимательно следим за всеми игроками с украинским паспортом. Я верю, что это не последние дебютанты главной команды страны.

Жеребьевка стыковых матчей? Не хотелось встретиться с Италией или Португалией. И хотя британские команды тоже сильны, будет интересно встретиться с Шотландией. Жаль только, что мы не сыграем на своем поле. Но ничего, будем готовиться. Мы никого не боимся.

Самый сложный матч? Каждый из семи матчей был по-своему сложным. Но я бы выделил выездной поединок с боснийцами, поскольку в нем решалась дальнейшая судьба сборной Украины», — приводит слова Петракова официальный сайт УАФ.

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