«Аякс» подтвердил трансфер Нереса в «Шахтер»

Бразильский вингер Давид Нерес перешел в донецкий «Шахтер».

Факт свершения трансфера подтвердил официальный сайт теперь уже бывшего клуба бразильца амстердамского «Аякса». Нидерландский клуб получил 12 миллионов евро за переход Нереса, но благодаря бонусам эта сумма может увеличиться до 16 миллионов.

Давид выступал за «Аякс» с января 2017 года. В составе амстердамского клуба Нерес успел стать двукратным чемпионом Нидерландов, финалистом Лиги Европы и полуфиналистом Лиги чемпионов. Также в послужном списке Давида есть семь матчей за национальную сборную Бразилии и титул чемпиона Южной Америки 2019 года.

«Шахтеру» удалось сбить цену, так как изначально «Аякс» хотел получить за Нереса не менее 20 миллионов евро.

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