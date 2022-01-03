Цитаишвили: пока возвращаюсь в Киев, решение будет принимать «Динамо»

Полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал информацию о том, что словацкий «Слован» сделал киевскому клубу предложение о переходе футболиста за два миллиона евро.



«Разговоров много и вариантов может быть много. Но ничего не могу сказать, потому что решение о моем будущем будет принимать руководство киевского «Динамо».

Могу только сказать, что после отпуска возвращаюсь в Киев, а что будет дальше, узнаю уже там.

«Черноморец»? Я давно не играл и это был мой первый стабильный сезон за четыре года. Для меня это было важно. Но я не сказал, чтобы там сильно раскрылся и почувствовал себя в великолепной форме. Я слишком долго не играл, поэтому надо ещё время, чтобы полностью вернуть свой уровень футбола. Но я рад, что был в «Черноморце» и работал с Юрием Морозом. Он отличный тренер и человек. В любом случае, этот период пошел мне на пользу».

Ранее сообщалось о том, что словацкий клуб хотел бы пригласить Цитаишвили в «Слован» в аренду с правом выкупа.

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