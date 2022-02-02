Маркевич: думаю, несмотря на агрессию соседа, матч Украина – Россия состоится

Четвертого февраля в полуфинале чемпионата Европы по футзалу сборная Украины в Нидерландах сыграет с россиянами.



Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими впечатлениями об игре наших футзалистов.

«Я смотрел трансляции всех матчей с участием сборной Украины. На групповом этапе где-то удача была на стороне подопечных Александра Косенко, однако в четвертьфинале они победили казахов по делу.

Думаю, что матч с Россией, несмотря на агрессию соседа, все же, состоится. Поэтому нужно выходить, демонстрировать свои лучшие качества, сыграть дисциплинированно и постараться нивелировать преимущество натурализированных бразильцев в составе соперника в технической подготовке.

И еще я надеюсь, что снова в ударе будет вратарь Кирилл Ципун. Важно, что с каждым матчем наши ребята добавляют, качество игры улучшается. Чувствуется, что в сборной Украины - отличный микроклимат, это именно тот случай, когда она сильна – командой. И уверен, что в сражении с россиянами каждый из наших игроков приложит максимум усилий для достижения победы».

Ранее свое мнение о предстоящем матче чемпионата Европы по футзалу высказал экс-главный тренер сборной Украины Геннадий Лисенчук.

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