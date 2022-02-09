Фрибет 3000 UAH
Олимпиада в Пекине 2022 «Депортиво» U19 — «Динамо» Киев U19: ставки «Динамо» — «Широки Бриег»: где смотреть «Депортиво» U19 — «Динамо» Киев U19: где смотреть Winter Cup 2022: трансляции матчей
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Ищенко: динамовцам нужно выгрызть победу над «Депортиво»

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
09.02.2022
13:19
Новость
Футбол
Ищенко: динамовцам нужно выгрызть победу над «Депортиво»

Директор академии киевского «Динамо» Александр Ищенко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА киевлян против испанского «Депортиво», который состоится 9 февраля в Ла-Корунье.

«Видел команду перед отъездом на сбор в Турцию, когда они работали в манеже клубной базы, видел их настрой и серьезную работу. Это вселяет большой оптимизм. Они и сами понимают, какой ответственный матч их ждет, поэтому дополнительной накачки не надо.

Соперник — чемпион Испании, стадия плей-офф. Поэтому самый главный стимул - желание проявить себя и победить. Конечно, будет сложно и трудно. Но надо терпеть и выгрызть победу.

Конечно, тренерский штаб понимает сложность ситуации, потому что по игровым кондициям мы сейчас уступаем испанцам. Также есть кадровые проблемы, потому что выпала центральная ось — Нещерет, Боль, Бражко, Волошин. Безусловно, придется эти проблемы тренерскому штабу решать. Но я надеюсь, что ребята, которые выйдут на поле, проявят характер и сумеют надежно сыграть прежде всего в обороне.

С командами из Испании или Португалии самое главное умение терпеть и ждать свой шанс в атаке. Также ребята должны быть внимательны, чтобы не нарваться на лишние карточки, потому что испанцы играют дома, трибуны будут полные и на рефери будет тоже давление. Уверен, наши ребята это знают и понимают. Мы же делаем им достойно представить Украину и наш клуб на европейской арене».

Metaratings рассказывает, в каких кондициях к игре подходят команды.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Динамо» U19 отправилось на матч Юношеской Лиги УЕФА против «Депортиво»
«Динамо» U19 отправилось на матч Юношеской Лиги УЕФА против «Депортиво»
Девять игроков киевского «Динамо» сдали положительные тесты на коронавирус
Девять игроков киевского «Динамо» сдали положительные тесты на коронавирус
Как «Динамо» с суперголом Кулача выиграло спарринг
Как «Динамо» с суперголом Кулача выиграло спарринг

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи