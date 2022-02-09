Ищенко: динамовцам нужно выгрызть победу над «Депортиво»

Директор академии киевского «Динамо» Александр Ищенко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА киевлян против испанского «Депортиво», который состоится 9 февраля в Ла-Корунье.

«Видел команду перед отъездом на сбор в Турцию, когда они работали в манеже клубной базы, видел их настрой и серьезную работу. Это вселяет большой оптимизм. Они и сами понимают, какой ответственный матч их ждет, поэтому дополнительной накачки не надо.

Соперник — чемпион Испании, стадия плей-офф. Поэтому самый главный стимул - желание проявить себя и победить. Конечно, будет сложно и трудно. Но надо терпеть и выгрызть победу.

Конечно, тренерский штаб понимает сложность ситуации, потому что по игровым кондициям мы сейчас уступаем испанцам. Также есть кадровые проблемы, потому что выпала центральная ось — Нещерет, Боль, Бражко, Волошин. Безусловно, придется эти проблемы тренерскому штабу решать. Но я надеюсь, что ребята, которые выйдут на поле, проявят характер и сумеют надежно сыграть прежде всего в обороне.

С командами из Испании или Португалии самое главное умение терпеть и ждать свой шанс в атаке. Также ребята должны быть внимательны, чтобы не нарваться на лишние карточки, потому что испанцы играют дома, трибуны будут полные и на рефери будет тоже давление. Уверен, наши ребята это знают и понимают. Мы же делаем им достойно представить Украину и наш клуб на европейской арене».

Metaratings рассказывает, в каких кондициях к игре подходят команды.

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