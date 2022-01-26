Защитник «Подолья» близок к переходу в израильский клуб

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, крайний защитник хмельницкого «Подолья» Ян Морговский, близок к переходу в израильскую Премьер-Лигу.

По имеющейся информации, футболист уже находится в Израиле, где вскоре должен подписать контракт с одним из топ-5 клубов чемпионата Израиля.

23-летний футболист выступал за «Подолье» с сезона-2016/2017. За клуб из Хмельницкого Морговский сыграл 133 матча, в которых забил пять голов, получил 29 желтых карточек и один раз был удален с поля.

«Подолье» ушло на зимнюю паузу на восьмом месте в таблице Первой лиги, набрав 26 очков за 20 матчей.

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