Защитник «Черноморца» рассказал, когда вернется в строй одесситов

Одним из тех, кто не поехал с одесским «Черноморцем» на тренировочный сбор в Турцию, стал защитник Евгений Мартыненко. 28-летний воспитанник клуба, который дебютировал в составе «моряков» еще в сезоне-2013/14 при Романе Григорчуке, по-прежнему восстанавливается после травмы, полученной еще в самом начале нынешнего чемпионата.

«Сейчас я в Одессе. Бегаю, работаю с мячом. Мне сказали готовиться на второй сбор, где я должен приступить к тренировкам в общей группе», — рассказал корреспонденту Meta-ratings.com.ua футболист.

Напомним, что второй турецкий сбор «Черноморца» начнется 1 февраля. Во время пребывания на Средиземноморье «моряки» примут участие в первом зимнем турнире Winter Cup-2022.

Ранее мы сообщали о том, что «Черноморец» на сборе в Турции провел первый контрольный матч.

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