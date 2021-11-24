«Заря» вылетела в Италию на матч с «Ромой»

25 ноября «Заря» в рамках пятого тура Лиги конференций сыграет на выезде с «Ромой».

Сегодня в 10 утра луганская команда вылетела в столицу Италии на ответственный матч. В 12.30 по киевскому времени «Заря» прибудет в Рим. В 19.30 Виктор Скрипник проведет предматчевую пресс-конференцию, а через полчаса начнется тренировка бронзового призера УПЛ на «Стадио Олимпико».

В состав делегации «Зари» вошли следующие футболисты: Артем Громов, Александр Гладкий, Виталий Вернидуб, Дмитрий Хомченовский, Дмитрий Мацапура, Аллахьяр Сайядманеш, Денис Фаворов, Антон Жилкин, Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан, Максим Имереков, Рэймонд Овусу, Александр Сапутин, Игорь Снурницын, Даниил Алефиренко, Шахаб Захедитабар, Жуниньо, Владислав Кабаев, Егор Назарина.

«Заря» набрала шесть очков после четырех туров. У «Ромы» на один пункт больше. Лидирует в группе норвежский «Буде-Глимт», у которого восемь очков. Для «Зари» даже ничья в Риме не станет хорошим результатом, луганской команде нужна победа.



Ранее своими ожиданиями от матча «Шахтера» с «Интером» поделился Олег Матвеев.

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