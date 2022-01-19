Ярославский уверен, что Коломойский вернется в украинский футбол

Президент «Металлиста» Александр Ярославский поделился своим мнением о бывшем владельце «Днепра» Игоре Коломойском. Ярославский уверен, что близок тот час, когда олиграх вернется в футбол.

«Он — человек азартный, а до позавчерашнего дня не было азартной среды. С кем играть, да? 2 команды. Он же когда-то говорил Суркису и Ахметову, что останетесь вы вдвоем, будете «Динамо» и «Шахтер» играть вдвоем. Так и получилось, его слова оказалось прорческими. А когда он увидит, что 4-5-6-7-8 команд бьются между собой и каждая может обыграть каждую — то я уверен, что он в этот проект под названием украинский футбол вернется с головой», — сказал Ярославский в эфире телеканала «Футбол».

Ранее сообщалось, что экс-игрок молодежной команды «Барселоны» расторг контракт с «Буковиной».

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