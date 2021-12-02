Вратарь «ЛНЗ»: если бы играли в Черкассах, могли пройти «Днепр-1»

В перенесенном поединке 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины «ЛНЗ», выступающий во Второй лиге, принимал в Днепре местную команду из УПЛ и уступил 0:2.

Вратарь «ЛНЗ» Андрей Попович в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими впечатлениями о поединке в Днепре.

«На мой взгляд, счет по игре. У нас был бы шанс дать бой подопечным Игора Йовичевича. Если бы принимали их в Черкассах, где качество газона желает лучшего и это нивелировало бы преимущество днепрян в технике. Но пришлось играть на «Днепр-Арене» и превосходство соперника в уровне подготовки сомнений не вызывало. Хотя забей сразу после перерыва при счете 0:1 наш Денис Долинский, то все могло сложиться по-другому. Однако он не использовал голевой момент, а вскоре Игорь Когут во второй раз заставил «ЛНЗ» капитулировать, сняв с повестки дня вопрос о победителе.

Выступая раньше за «Минай» мне уже приходилось играть против «Днепра-1», но сейчас он посильнее и, думаю, будет претендовать на место на пьедестале почета чемпионата УПЛ, вполне может и не ограничиться четвертьфиналом Кубка Украины…

Впрочем, и футболистам «ЛНЗ» грех жаловаться, в предыдущем раунде кубкового турнира мы заставили сойти с дистанции элитный «Ингулец», обогатились ценным опытом и в поединке с «Днепром-1», который обязательно пригодится в борьбе за путевку в Первую лигу…»

Напомним, что кроме «Днепра-1» право выступать в четвертьфинале Кубка Украины также завоевали «Динамо», «Шахтер», »Металлист», «Львов», «Ворскла», »Заря» и «Александрия».

Ранее наш сайт сообщал, когда пройдет жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины.

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