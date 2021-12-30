«ВПК-Агро» не удалось договориться с капитаном о новом контракте

Один из аутсайдеров Первой лиги может потерять еще одного важного игрока.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, капитан «ВПК-Агро» Сергей Палюх еще до Нового года может получить статус свободного агента. Соглашение центрального защитника с клубом истекает 30 декабря, предложение о новом контракте он до сих пор не принял.

Палюх, которому 2 января исполнится 26 лет, перешел в «ВПК-Агро» в начале этого года из «Агробизнеса». В нынешнем сезоне Первой лиги провел 15 матчей. На профессиональном уровне футболист поиграл также за канувший в Лету «Днепр».

По нашей информации, летом у защитника было предложение от «Эпицентра».

«ВПК-Агро» занимает 14-е место в Первой лиге. По итогам прошлого сезона команда была десятой.

В декабре клуб из Вишневого уже покинули вратарь Виктор Бабичин, защитники Акаки Хубутия и Дмитрий Зозуля, полузащитники Лука Коберидзе, Иван Литвиненко и Иван Будняк. Близки к уходу защитник Павел Пашаев и хавбек Дмитрий Лепа. Под вопросом будущее в «ВПК-Агро» защитника Дениса Тарадуды.

Ранее наш сайт сообщал о планах зелено-белых на зимнюю паузу.

Также стало известно, что «ВПК-Агро» не договорился с двумя экс-игроками «Днепра» продолжить выступления за команду.

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