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Воспитанник киевского «Динамо» вернулся в «Колос»

Вячеслав Кульчицкий
Вячеслав Кульчицкий
15.12.2021
16:00
Новость
Эксклюзивы

Воспитанник академии киевского «Динамо» вернулся в Ковалевку

В ходе наступившей зимней паузы в чемпионате ковалевский «Колос» намерен проявить активность на селекционной ниве. С этой целью в клубе ведется работа, направленная на усиление состава.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, пока в списке кадровых пополнений значится лишь полузащитник Станислав Сорокин.

Станислав Сорокин
Станислав Сорокин

21-летний футболист большую часть осеннего отрезка сезона-2021/22 провел на правах аренды в ФК «Львов». До того, как почти три года назад он подписал контракт с «Колосом», Сорокин выступал в юношеской команде киевского «Динамо» (U-19).

Ранее стало известно, какое решение принял «Мариуполь» по главному тренеру Остапу Маркевичу.

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