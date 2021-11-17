Воробей: игроки сборной Украины не должны бояться Италию, Португалию или Швецию

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказался о победа «желто-синих» над Боснией и Герцеговиной и выходе нашей команды в плей-офф квалификации чемпионата мира.



«Однозначно я результатом доволен. И в принципе игра давалась украинской сборной. Игрой нашей команды я тоже доволен. Как я и говорил, в этом матче не важно, какой была бы игра. В этом поединке важен был результат. Мы достигли результата и минимальную задачу выполнили. Теперь все еще впереди.

Петраков сказал, не важно, каким будет соперник, так как Украина любую команду обыграет и выйдет на мундиаль? Конечно, все возможно. Тем более чувствуется тренерская рука. У сборной Украины появился характер. Возможно, до этого Андрей Николаевич как-то по-мягкому общался с игроками. Сейчас видно, что Петраков в этом плане руководит ребятами. Где-то надо и подбодрить футболистов, где-то, возможно, надо и по подзатыльнику дать. Команда немножко преобразилась. А на этом уровне, я считаю, что вообще слабых команд нет. Не важно, с кем мы будем играть. Игра будет очень сложная. Но это очень приятно, что главный тренер верит в команду и своей верой он также вселяет свою уверенность игрокам. Я думаю, наши игроки должны это понимать. И они ни в коем случае не должны кого-то бояться, например, Италию, Португалию или Швецию», - сказал Воробей.

Также экс-защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук прокомментировал победу украинской команды в заключительном матче отбора ЧМ-2022 над Боснией и Герцеговиной (2:0).

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