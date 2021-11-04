Вирт: Трубин и Марлон забыли о надежности своих ворот

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов «Реал» дома обыграл «Шахтер» (2:1).



Экс-вратарь «горняков» Юрий Вирт в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, что помешало гостям добиться лучшего результата.

«На мой взгляд, дончане не заслужили такой участи, по крайней мере, на ничью они уж точно наиграли. Однако в Мадриде им аукнулись шалости вратаря Трубина и стоппера Марлона, которые забыли, что вблизи своей штрафной площадки, все же, главное, не эффектность, а надежность.

Пропущенный необязательный гол, хотя и не сказался сильно на действиях «горняков», но мадридцы получили необходимый запас прочности и в итоге, благодаря вездесущему Бензема таки вырвали победу.

Думаю, что в Мадриде дончане сыграли на максимуме своих возможностей, подтвердив свой высокий потенциал и поэтому вдвойне обидно, что из-за недооценки соперника еще в первом туре - «Шерифа», нынешняя еврокубковая кампания для них может закончиться фиаско. Должно произойти что-то чрезвычайное, чтобы «Шахтер» зацепился за спасательное третье место».

Напомним, что в следующем туре группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет в гостях с «Интером» 24 ноября.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Ященко: донецкий «Шахтер» сам загнал себя в угол

Известны лучшие игроки матча «Реал» – «Шахтер»

Ващук: для меня непонятна игра «Шахтера» в своей штрафной

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.