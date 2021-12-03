Вирт рассказал о мотивации «Вереса» на матч с «Динамо»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт отреагировал на информацию о том, что один из руководителей клуба Вячеслав Шевчук готов стимулировать команду материально на матч 17-го тура УПЛ против «Динамо». Игра состоится 4 декабря.

«Согласно условий контракта каждый футболист «Вереса» четко знает, сколько он получит за победу в том или ином матче. Кстати, поединки с украинскими грандами не сильно отличаются от остальных. Разве, что дополнительными бонусами могут порадовать наши спонсоры.

Пока что я доволен тем, как мои подопечные преодолевают турнирную дистанцию. На мой взгляд, как для дебютанта элитного дивизиона, они выступают удачно. И важно, что ставка была сделана на игроках, которые завоевывали для Ровно путевку в класс сильнейших».

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