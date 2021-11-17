Винницкая «Нива» сохранила основного вратаря

Зелено-белые продлили трудовой договор с воспитанником «Шахтера».
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, голкипер Максим Гуридов подписал новый годичный контракт с винницкой «Нивой». Предыдущее соглашение истекало 30 ноября.
25-летний Гуридов — выпускник академии «Шахтера». Играл за «Шахтер-3», молодежку «Олимпика» и «Ингулец-2». В «Ниве» — с лета 2018 года. В текущем сезоне Второй лиги провел 10 матчей и пропустил 19 мячей.
Винницкая «Нива» занимает 7-е место в группе А (16 матчей, 24 очка). 19 ноября команда и.о. главного тренера Валентина Вишталюка сыграет на выезде с «Мункачем».
Ранее наш сайт сообщал, что «Буковина» рассталась с канадским форвардом.
Также стало известно, что «Сумы» не договорились с кандидатом и продолжают поиск главного тренера.
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