Винницкая «Нива» сохранила основного вратаря

Зелено-белые продлили трудовой договор с воспитанником «Шахтера».



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, голкипер Максим Гуридов подписал новый годичный контракт с винницкой «Нивой». Предыдущее соглашение истекало 30 ноября.

25-летний Гуридов — выпускник академии «Шахтера». Играл за «Шахтер-3», молодежку «Олимпика» и «Ингулец-2». В «Ниве» — с лета 2018 года. В текущем сезоне Второй лиги провел 10 матчей и пропустил 19 мячей.

Винницкая «Нива» занимает 7-е место в группе А (16 матчей, 24 очка). 19 ноября команда и.о. главного тренера Валентина Вишталюка сыграет на выезде с «Мункачем».

Ранее наш сайт сообщал, что «Буковина» рассталась с канадским форвардом.

Также стало известно, что «Сумы» не договорились с кандидатом и продолжают поиск главного тренера.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Тотовицкий и еще три игрока могут покинуть «Десну» до Нового года

Матвеев: не хочется в плей-офф Италию или Португалию

«Делом Хачериди» в CAS займется один из боссов «Ювентуса»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.