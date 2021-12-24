Видео: итоги года от сборной Украины в 2021 году

Сборная Украины провела насыщенный год.

В частности, этот период стал рекордным в истории по количеству матчей — их было 18, из которых только пять товарищеских.

Конечно же, главным событием 2021 года для нашего «национала» стал первый в истории выход в четвертьфинал чемпионата Европы.

Очень трудной получилась квалификация к чемпионату мира, которая еще не завершена. Начинали украинцы под руководством Андрея Шевченко, а заканчивали уже с Александром Петраковым, который только в ноябре избавился под приставки «исполняющий обязанности». Наши не проиграли ни разу, но только в последнем туре обеспечили себе второе место. В марте сборной Украины предстоят стыковые матчи за право пробиться на ЧМ-2022.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Впечатление, что сборная играет на багаже». Морозюк о карьере, национальной команде и Милевском

«Готов работать в сборной Украины». Ребров о «Динамо», патриотизме и ОАЭ

Тренер сборной Украины по хоккею объяснил причины натурализации игроков

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.