Вернидуб решил просмотреть новичков «Шерифа» в матче с украинской командой

Большая группа новичков из разных стран, пополнившая тираспольский «Шериф» этой зимой, очередную порцию игровой практики получит в ближайшую субботу.

Как сообщил корреспонденту Meta-ratings.com.ua украинский наставник молдавской команды Юрий Вернидуб, для не имеющих возможности принимать участие в ответном матче плей-офф Лиги Европы с португальской «Брагой» новых футболистов организован контрольный матч с зарянскими «Балканами».

Выступающий в группе «Б» второй лиги коллектив из Одесской области прибудет в Тирасполь 19 февраля, где сыграет с «Шерифом» в дневное время.

Для обеих команд эта встреча станет первой в текущем году, так как запланированный на 3 февраля спарринг не состоялся ввиду заболевания группы футболистов «Балкан».

Этой зимой команда Юрия Вернидуба пополнилась большой компанией новичков, среди которых ганцы Патрик Кпозо, Разак Абалора, бразильцы Витор Пернамбуко, Ренан Гедеш, камерунец Габи Кики, албанец Реги Лушкья, Седрик Бадоло из Буркина-Фасо, казахстанец Данил Анкудинов.

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