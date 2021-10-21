Вернидуб перед матчем с ЦСКА в Лиге конференций восстановился после травмы

20 октября из Запорожья на очередной матч группового раунда Лиги конференций с болгарским ЦСКА отправилась луганская «Заря». Местом временной дислокации луганчан в Софии стал пятизвездочный «Hyatt Regency», расположенный в самом центре болгарской столицы. Рядом с гостиницей находятся многие достопримечательности и парки, в которых в день матча по традиции прогуливаются соперники ЦСКА.

София встретила украинскую делегацию сравнительно теплой по меркам осени погодой: светило солнце, а столбик термометра показывал +16 градусов.

После поселения луганчане отправились на обед, а затем каждый футболист отправился в свой номер, где имел возможность отдохнуть с дороги на протяжении пары-тройки часов. Вечером же «Заря» отправилась на место предстоящего поединка – стадион имени Васила Левски, на поле которого состоялась тренировка. Ей предшествовала пресс-конференция, в которой помимо главного тренера Виктора Скрипника принимал участие и полузащитник Артем Громов.

В четверг в игре против софийского ЦСКА не смогут принять участие сразу четверо ключевых футболистов – голкипер Никита Шевченко, полевые игроки Егор Назарина, Владислав Кабаев и Владислав Кочергин. Страж ворот все еще восстанавливается после повреждения задней поверхности бедра, двое других выбили из строя в связи с травмами разного характера, а Кочергин, как известно, переведен в дубль. Что касается еще одного игрока основы, получившего мышечную травму защитника Виталия Вернидуба, то, по данным Meta-ratings.com.ua, она оказалась не столь серьезной. Отпраздновавший тремя днями ранее свое 34-летие опытный ветеран был включен в список делегации, прибывшей в Софию. Его участие в матче будет зависеть от самочувствия футболиста за несколько часов до выхода на поле.

Напомним, что пока «Заря» занимает в своей группе последнее место, уступив в двух поединках.

Матч ЦСКА – «Заря» пройдет в Софии и начнется в 22:00.

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