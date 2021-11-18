Ведущий полузащитник «Вереса» пропустит матч с «Металлистом 1925»

В поединке 15 тура чемпионата УПЛ ровенский «Верес» будет принимать харьковский «Металлист 1925» 22 ноября в Луцке.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, нападающий Mихаил Сергийчук, пропустивший две тренировки из-за повреждения, уже восстановился и занимается в общей группе. А вот полузащитник Евгений Пасич, не избежавший мышечной травмы, скорее всего, не сможет помочь ровенчанам в очередном календарном поединке.

Евгений Пасич пропустит матч 22 тура УПЛ

Напомним, что «Верес» занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 19 очков. «Металлист 1925» на девятой строчке и имеет в своем активе тоже 19 очков.

Ранее стало известно, что бывший защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук скоро приступит к работе в «Вересе».

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