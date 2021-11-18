Ведущий полузащитник «Вереса» пропустит матч с «Металлистом 1925»

В поединке 15 тура чемпионата УПЛ ровенский «Верес» будет принимать харьковский «Металлист 1925» 22 ноября в Луцке.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, нападающий Mихаил Сергийчук, пропустивший две тренировки из-за повреждения, уже восстановился и занимается в общей группе. А вот полузащитник Евгений Пасич, не избежавший мышечной травмы, скорее всего, не сможет помочь ровенчанам в очередном календарном поединке.
Напомним, что «Верес» занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 19 очков. «Металлист 1925» на девятой строчке и имеет в своем активе тоже 19 очков.
Ранее стало известно, что бывший защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук скоро приступит к работе в «Вересе».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.