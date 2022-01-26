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В «Заре» отреагировали на возможный интерес луганчан к форварду сборной Греции

Игорь Яслик
Игорь Яслик
26.01.2022
14:08
Новость
Футбол

«Заря» не интересовалась форвардом сборной Греции Димитриосом Пелкасом и не выражала ни малейшей заинтересованности в переходе, сообщил специально для Meta-ratings.com.ua источник, знакомый с ситуацией. Вся эта информация не соответствует действительности.

Пелкас в данный момент защищает цвета стамбульского «Фенербахче». В активе 28-летнего футболиста 15 матчей и один гол за национальную сборную Греции. В нынешнем сезоне чемпионата Турции Пелкас забил один мяч в 13-ти поединках.

«Заря» два сезона подряд становилась бронзовым призером УПЛ. Луганская команда ушла на зимнюю паузу на четвертом месте, отставая на четыре очка от «Днепра-1».

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