В «Заре» отреагировали на возможный интерес луганчан к форварду сборной Греции

«Заря» не интересовалась форвардом сборной Греции Димитриосом Пелкасом и не выражала ни малейшей заинтересованности в переходе, сообщил специально для Meta-ratings.com.ua источник, знакомый с ситуацией. Вся эта информация не соответствует действительности.

Пелкас в данный момент защищает цвета стамбульского «Фенербахче». В активе 28-летнего футболиста 15 матчей и один гол за национальную сборную Греции. В нынешнем сезоне чемпионата Турции Пелкас забил один мяч в 13-ти поединках.

«Заря» два сезона подряд становилась бронзовым призером УПЛ. Луганская команда ушла на зимнюю паузу на четвертом месте, отставая на четыре очка от «Днепра-1».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Заря» продолжает переговоры по полузащитнику «Мариуполя»

Стало известно, когда «Металлист 1925» сможет вылететь на турецкий сбор

«Прикарпатье» подписало вратаря и просматривает шесть новичков

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.