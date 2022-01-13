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«Ужгород» подписал первого зимнего новичка и ждет игрока из Бразилии

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
13.01.2022
17:18
Новость
Эксклюзивы
«Ужгород» подписал первого зимнего новичка и ждет игрока из Бразилии

20 января «Ужгород» возвращается из отпуска.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, первым зимним новичком «Ужгорода» стал воспитанник закарпатского футбола Александр Глагола, минувшей осенью защищавший цвета «Полесья». 13 января он подписал с клубом годичный контракт.

До возобновления тренировочного процесса ужгородцы собираются подписать еще двух новобранцев без просмотра, один из которых - нападающий из Бразилии.

По имеющейся информации, главный тренер Богдан Блавацкий надеется, что продолжат выступать весной за «горожан» и арендованные у «Вереса» и «Миная» игроки, которые сейчас находятся в расположении своих команд.

Напомним, что «Ужгород» занимает в Первой лиге 15 место, набрав 16 очков.

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