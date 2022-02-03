«Ужгород» отказался от нигерийцев, подписав украинца

Четвертого февраля «Ужгород» проведет очередной спарринг - с «Минаем» (U-19).

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, находившиеся на просмотре в «Ужгороде» три нигерийца не впечатлили тренерский штаб и от их услуг было решено отказаться. А вот Владислав Волынец, ранее выступавший за «Буковину», порадовал хорошей подготовкой и с ним был подписан контракт.

В то же время Владислав Чушенко снова будет выступать за «Ужгород» на правах аренды. Об этом достигнута договоренность с «Минаем», которому принадлежит этот защитник.

По имеющейся информации, сейчас на просмотре находится полузащитник Юрий Захаркив, минувшей осенью защищавший цвета «Агробизнеса».

Изменились сроки зарубежного этапа подготовки «Ужгорода» - в венгерской Кишварде. Вместо пятого февраля подопечные Богдана Блавацкого отправятся в соседнюю страну 28 февраля.

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