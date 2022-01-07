«Ужгород» интересуется экс-хавбеком «Полесья»

Воспитанник закарпатского футбола находится в статусе свободного агента.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, атакующий полузащитник Александр Глагола, контракт которого с «Полесьем» был расторгнут в конце прошлого года по соглашению сторон, может продолжить карьеру в «Ужгороде».

24-летний уроженец Свалявы в текущем сезоне Первой лиги провел 6 матчей. Также на счету Глаголы 2 игры и 1 гол в Кубке Украины. Ранее он выступал за «Шахтер» U19 и «Минай».

«Ужгород» занимает 15-е место в Первой лиге. Во время зимней паузы в чемпионате состав команды претерпит серьезные изменения. Коллектив уже покинули вратарь Вадим Ющишин, полевые игроки Александр Аксенов, Василий Беца, Андрей Выскребенцев, Николай Гайдучик, Василий Пыняшко, Виктор Ряшко, Павел Тищук, Вадим Ференцик и Виктор Хомченко. Еще у ряда игроков истекают контракты.

Ранее наш сайт сообщал, что 20 декабря клубное руководство приняло решение назначить Блавацкого главным тренером на постоянной основе.

Также известно, что «Ужгород» проведет сбор в Венгрии.

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