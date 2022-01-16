Украинские биатлонисты не попали в топ-30 персьюта на Кубке мира в Рупольдинге

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл четвертую гонку преследования подряд на этапах Кубка мира. Он стал победителем персьюта в немецком Рупольдинге.
Второе место в пасьюте в Рупольдинге занял россиянин Александр Логинов, третьим стал Антон Смольский из Беларуси.
Лучшим из украинцев был Дмитрий Пидручный, который забежал в зачетную зону. Стартовавший с седьмой позиции, украинец завершил гонку на 40-м месте.
Результаты гонки
1. Кантен Фийон Майе (Франция) (1+0+0+1) 31:30,6
2. Александр Логинов (Россия) (0+0+1+0) +8,8
3. Антон Смольский (Беларусь) (1+1+0+0) +13,1
...
40. Дмитрий Пидручный (Украина) (2+2+0+2) +2:31,1
42. Артем Прима (Украина) (2+0+0+2) +2:40,8
46. Богдан Цымбал (Украина) (1+1+1+2) +3:08,1
51. Антон Дудченко (Украина) (1+1+0+3) +3:31,4
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.