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Сербия — Украина. ЧЕ-2022 по гандболу Милан — Дженоа
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Украина - Сербия: где смотреть матч чемпионата Европы

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
13.01.2022
12:29
Новость
Гандбол

13 января на площадках пяти городов Словакии и Венгрии стартует чемпионат Европы по гандболу, на котором в компании еще 23 команд выступит мужская сборная Украины.

Сегодня сине-желтые сыграют с командой Сербии. Матч пройдет в венгерском городе Сегед на паркете «Пик Арены».

Специалисты БК «Фан Спорт» фаворитом матча считают сборную Сербии. Чистая победа балканской команды оценивается букмекером индексом 1,61.

В прямой трансляции матч чемпионата Европы Сербия — Украина покажут в 19:00 телеканалы Xsport и «Спорт 1».

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