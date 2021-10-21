Украина поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. Сборная Украины поднялась на одну позицию и сейчас занимает 26-е место.

В октябре команда Александра Петракова провела два матча отбора ЧМ-2022: обыграла Финляндию 2:1 и сыграла 1:1 с Боснией.

Лидирует в рейтинге сборная Бельгии, на втором месте идет команда Бразилии. На третьем месте Франция, которая выиграла Лигу наций.

Далее идут Италия, Англия, Аргентина, Испания, Португалия, Мексика и Дания.

В рамках квалификации на ЧМ-2022 национальной команде Украины осталось провести всего один поединок. 16 ноября подопечные Петракова еще раз сыграют с Боснией, но уже на ее поле – в Зенице.

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Источник: зарплата Петракова в сборной Украины составляет около десяти тысяч долларов

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