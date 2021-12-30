У ФК «Львов» будет новый тренер вратарей

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в весенней части чемпионата УПЛ на тренерском мостике «Львова» произойдут изменения.

По имеющейся информации, отвечавший за подготовку вратарей с 2020 года тренер Вадим Деонас покинет клуб.

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua главный тренер «Львова» Олег Дулуб не подтвердил, что вакантную должность тренера вратарей может занять белорусский специалист Василий Хомутовский. Как и то, что «Львов» усилится опытным вратарем солигорского «Шахтера» Александром Гутором. Голкипер связан до 31 декабря 2022 года контрактом с «горняками», также львовскому клубу не по карману финансовые запросы белорусского голкипера.

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Напомним, что первым зимним новичком «Львова» стал 23-летний вратарь Иван Пономаренко из «Буковины».

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