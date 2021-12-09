У «Днепра-1» может появиться фарм-клуб в чемпионате Первой лиги

Днепровский «Днепр-1» в следующем году может начать более тесное сотрудничество с представителем Первой лиги чемпионата Украины — «ВПК-Агро».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, речь идёт о том, чтобы клуб из первого дивизиона активно «обкатывал» в своем составе воспитанников и игроков «Днепра-1». При этом отметим, что ранее такую помощь «Днепру-1» оказывал ФК «Никополь».

«Днепр-1» ищет фарм-клуб в Первой лиге

Добавим, что в чемпионате Украины в осенней части сезона «ВПК Агро выступил не совсем удачно, занимая 14-е место с 18-ю очками и находясь в зоне вылета. Поэтому также есть вероятность, во время зимнего антракта команда может сменить и главного тренера команды, которым сейчас является экс-защитник «Днепра» Александр Грицай, ранее работавший в тренерском штабе львовского «Руха».

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