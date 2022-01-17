Свитолина рассказала о заманчивом предложении от Netflix

Украинка Элина Свитолина (№17 в рейтинге WTA) призналась, что раздумывает над предложением компании Netflix, которая намерена снять фильм о теннисном сезоне 2022 года.
«Они будут очень активно снимать. Отобраны игроки, которых они хотели подписать. Нам с Гаэлем Монфисом тоже поступило предложение, мы пока думаем.
Посмотрим, какие у них идеи, как это все будет происходить. Пока еще в раздумьях», — цитирует Свитолину ресурс «Большой теннис Украины».
Ранее Элина Свитолина пробилась во второй круг турнира Australian Open.
Также в следующий круг этого соревнования сумела пройти еще одна украинка Марта Костюк.
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