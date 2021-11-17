«Сумы» не договорились с кандидатом и продолжают поиск главного тренера

Вариант с экс-наставником другого клуба Второй лиги отпал.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, бывшему тренеру «Виктории» Артему Радионову, который в последнее время помогал «Сумам» в качестве консультанта, не удалось договориться с клубом о сотрудничестве на постоянной основе.

38-летний Радионов с 2015 по 2021 год возглавлял «Викторию», пройдя с командой из Николаевки путь от аматорских турниров до Второй лиги. В середине сентября наставник был уволен из сельского клуба после серии неудачных результатов.

«Сумы» после октябрьской отставки Валерия Куценко проиграли все пять матчей. С тех пор и.о. главного тренера является начальник команды Александр Бондаренко.

С 5 очками после 18 туров «Сумы» замыкают турнирную таблицу группы Б Второй лиги. 20 ноября сумчане сыграют в Новой Каховке с «Энергией». Скорее всего, этот матч станет для команды последним в этом году: домашний поединок с «Николаевом», который должен был состояться 27 ноября, перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в стане соперника.

Ранее наш сайт сообщал, что один из лучших бомбардиров Второй лиги зимой может сменить клуб.

Также стало известно, что камерунский форвард покинул расположение «Перемоги».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.