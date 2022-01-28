«Сумы» могут арендовать несколько игроков «Днепра-1»

Вслед за днепровскими тренерами сумская команда готова пополниться и несколькими их земляками футболистами.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, нынешней зимой в «Сумы» может перебраться ряд молодых игроков «Днепра-1», в частности, защитники Сергей Заец, Денис Сорока и Денис Швыденко, а также полузащитники Максим Тяпкин и Владислав Шинкаренко (на фото). Все они уже закончили сотрудничество с «Никополем», за который в осенней части сезона выступали на правах аренды.

«Сумы» с 5 очками после 19 игр замыкают турнирную таблицу группы Б Второй лиги.

На днях команда выйдет из отпуска и начнет подготовку к весенней части сезона под руководством нового главного тренера Евгения Яровенко и его ассистента Владимира Горилого. Из старого состава в команде осталось всего 7 футболистов.

Также у «Сум» теперь новый старый президент — Геннадий Демьяненко, стоявший у истоков клуба, когда он назывался еще LS Group.

Ранее наш сайт сообщал, что один из лучших бомбардиров Второй лиги покинул «Яруд».



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