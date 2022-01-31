Стало известно, входил ли нападающий «Динамо» в трансферные планы «Зари»

После того как нападающий «Динамо» Владислав Ванат прошел сборы с «Черноморцем», но покинул команду после первого сбора в Турции и осенней аренды в одесском клубе, были разговоры о переходе в «Зарю» на правах аренды.

Однако в трансферные планы «Зари» и Виктора Скрипника этот футболист не входит, заявил Meta-ratings.com.ua источник в луганском клубе, знакомый с ситуацией.

По имеющейся информации, даже после второго сбора киевлян в Турции и отрицательных перспектив Ваната в «Динамо», футболист не будет рассматриваться луганским клубом для дальнейшего продолжения карьеры в команде Виктора Скрипника.

Первую часть нынешнего сезона Ванат на правах аренды провел в одесском «Черноморце», за который забил три гола и отдал одну передачу в 17 матчах чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что Ванат отправился с «Динамо» на второй сбор.

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