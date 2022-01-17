Стало известно, почему «Заря» отказалась от выкупа контракта Аллахьяра

Луганская «Заря» в конце 2021 года рассталась с иранским легионером Аллахьяром Сайядманеш, который выступал в украинском клубе на правах аренды из турецкого «Фенербахче».

«Заря», имея опцию выкупа контракта футболиста в арендном соглашении, вступила в переговоры с «Фенербахче», чтобы футболист перешел в команду Виктора Скрипника на полноценной основе. Речь шла о сумме в районе трех миллионов евро. Однако «Фенербахче» выдвинул луганскому клубу условие, что оплата за трансфер иранца должна быть одним платежем, сообщил Meta-ratings.com.ua источник, знакомый с ситуацией. Взвесив все «за» и «против», «Заря» в итоге от таких требований турецкой стороны отказалась, поскольку сумма, запрошенная за трансфер игрока — примерно 60 процентов годового бюджета «Зари», поэтому Аллахьяр покинул Украину.

Аллахьяр Сайядманеш

Примечательно, что ранее даже мадридский «Реал», который выкупал у «Зари» Андрея Лунина, рассчитывался с украинским клубом тремя платежами по три миллиона евро.



Что касается Аллахьяра, то на данный момент футболист до сих пор находится без клуба, хотя ведет переговоры с бельгийским «Андерлехтом».

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