Стало известно о состоянии здоровья Владимира Мунтяна

75-летний легендарный полузащитник «Динамо» и сборной СССР Владимир Мунтян лечится от коронавируса.



Столичный клуб поддерживает прославленного футболиста и взял на себя все расходы по лечению Владимира Мунтяна.

Как сообщили Meta-ratings.com.ua, в одной из столичных клиник, динамика лечения прославленного динамовца положительная. Владимиру Мунтяну уже лучше. И если такая же динамика продолжится, через несколько дней динамовца отправят на амбулаторное лечение.

Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.



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