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Стало известно, на каких условиях Леднев перейдет в венгерский клуб

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
18.01.2022
14:12
Новость
Футбол

Богдан Леднев на правах аренды перейдет в венгерский «Фехервар». Стало известно, на каких условиях украинец подпишет контракт с новым клубом.

«Деловые контакты спортдиректора венгерского «Фехервара» Иштвана Шалои с ProStar Шаблия/Серебренникова привели в клуб двух их клиентов - Петряка и Макаренко.

Поэтому для Богдана Леднева, решившего искать себе арендные варианты по причине дефицита игрового времени, вариант нарисовался быстро. €300 000 годовой аренды. Если не случится форс-мажора, о сделке будет объявлено в скором времени», - сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

Также экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался об отставке Андрея Шевченко с должности главного тренера «Дженоа».

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