Стало известно, когда в «Олимпике» озвучат официальную позицию по поводу будущего клуба

Первая лига рискует потерять одного из своих участников.



Сегодня стало известно, что донецкий «Олимпик» распустил команду — тренерский штаб, футболистов, персонал. Все игроки в ближайшее время получат статус свободных агентов. Между тем, по информации Meta-ratings.com.ua, руководство клуба пока размышляет, сниматься ли с чемпионата или доиграть сезон молодежью. Ожидается, что официально позиция «Олимпика» по этому поводу будет озвучена завтра.

«Олимпик» занимает 11-е место в Первой лиге и остается единственной командой дивизиона, которая до сих пор не вышла из отпуска. В нынешнем сезоне главным тренером коллектива работал Сергей Литовченко.

Ранее предыдущие руководители «Олимпика» выставили на продажу клубный автобус. Покупатель нашелся в Донецкой области — теперь транспортное средство стало собственностью второголигового «Яруда» из Мариуполя.

«Олимпик» был основан в июне 2001 года. Команда становилась победителем Второй лиги (2010/11), Первой лиги (2013/14), семь сезонов провела в УПЛ, из числа участников которой выбыла прошлым летом после дисквалификации прежнего владельца клуба Владислава Гельзина.

Нынешним руководителем «Олимпика» является Андрей Горельцев, должность которого официально звучит как «председатель совета директоров клуба».

Ранее наш сайт сообщал, что львовские «Карпаты» продлили контракт с полузащитником до 2026 года.

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