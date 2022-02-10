Стало известно, когда Палата споров УАФ приступит к «делу Калитвинцева»

Палата по разрешению споров УАФ на данный момент не приступала к рассмотрению скандального «дела Владислава Калитвинцева», который в одностороннем порядке разорвал контракт с черниговской «Десной» из-за долгов по зарплате.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на заседании Палаты, состоявшемся 9 февраля, этот вопрос не обсуждался. Дело бывшего игрока «Десны» отложено до следующего заседания. Оно состоится в начале марта. Впрочем, быстрого решения в этом вопросе ожидать не стоит.



Дело Владислава Калитвинцева затягивается

«Материала по делу собрано много. С большой вероятностью, потребуется даже не одно заседание, чтобы вынести вердикт», – сообщил Meta-ratings.com.ua источник, знакомый с ситуацией.



Напомним, «Десна» обратилась с жалобой на своего бывшего футболиста Владислава Калитвинцева, который покинул команду Александра Рябоконя и подписал соглашение с «Александрией».

При этом 27 января комитет по вопросам статуса и трансферам футболистов УАФ вынес решение, согласно которому «Александрии» было разрешено заявить Владислава Калитвинцева за свою команду на сезон-2021/2022.



Ранее стало известно, что «Десна» не собирается сдаваться в этом вопросе.



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