Стало известно, когда испанский тренер приступит к работе в сборной Украины

Новым главным тренером женской сборной Украины по футболу назначен испанец Луис Кортес, ранее возглавлявший «Барселону», побеждавшую в Лиге чемпионов в минувшем сезоне.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в тренерский штаб вошли еще два испанских специалиста, один из которых будет помощником Кортеса, а второй будет отвечать за общефизическую подготовку. Сейчас решается вопрос с приглашением тренера вратарей.

Луис Кортес

Насколько продолжительным будет пребывание Кортеса во главе отечественной женской сборной, во многом будет зависеть от того, какая страна завоюет право принять женский чемпионат Европы 2025 года. Украина также изъявила желание стать хозяйкой континентального форума и если в декабре 2022 года УЕФА отдаст ей предпочтение, то Кортесу могут предложить готовить сборную и к этому престижному турниру.

По имеющейся информации, Кортес со своими новыми подопечными познакомится на сборе в Киеве 22 ноября, когда они начнут подготовку к очередному поединку отборочного цикла чемпионата мира — с Шотландией, который состоится в Глазго 26 ноября.

Напомним, что кроме Украины изъявили желание принять в 2025 году женский чемпионат Европы Франция, Швейцария и Польша, а Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания подали совместную заявку.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Буряк: в плей-офф ЧМ судьи могут симпатизировать соперникам Украины

«Выход Довбика напрашивался, Петраков угадал». Шаран — о выходе Украины в плей-офф ЧМ

Cоперники сборной Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2022 и шансы «казаков» на поездку в Катар

Шаран: Петраков поначалу не чувствовал себя так уверенно, как сейчас

Ведущий полузащитник «Вереса» пропустит матч с «Металлистом 1925»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.