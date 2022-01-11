Стало известно, какой клуб в Казахстане мог возглавить Костышин

У Руслана Костышина был вариант продолжить карьеру в постсоветской стране.

Кандидатуру 45-летнего украинского специалиста рассматривали в клубе «Аксу», который является дебютантом элитного дивизиона чемпионата Казахстана, сообщает Meta-ratings.kz.

Позже в эксклюзивном комментарии Meta-ratings.com.ua Руслан Костышин объяснил, почему не смог дать положительный ответ на предложение от казахов.

Владимир Костышин

Напомним, что, несмотря на отставку из «Колоса», он продолжает работает в системе клуба. Руслан Костышин работал главным тренером ковалевской команды с 2014 года. Специалист поднял «Колос» с аматорского уровня до участия в еврокубках.

Однако начало сезона-2021/2022 у ковалевцев получилось неудачным. «Колос» вылетел от первого же соперника в квалификации Лиги конференций — карагандинского «Шахтера». Не лучшими были результаты и в чемпионате. Костышин по своему желанию подал в отставку после поражения от «Динамо» со счетом 0:7.

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