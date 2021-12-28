Стали известны соперники «Агробизнеса» на первом сборе

24 января 2022 году футболисты «Агробизнеса» возобновят подготовку к весенней части чемпионата Украины в Первой лиге.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, первые контрольные поединки в новом году подопечные Александра Чижевского проведут второго февраля с «Юностью» - чемпионом Львовщины среди аматоров, 5-го - с «Карпатами» (Львов), 8 - с «Волынью» и 11 - с «Прикарпатьем».

На 14 февраля запланирован вылет на зарубежный этап подготовки – в Турцию, где подоляне сыграют восемь спаррингов. Соперники еще уточняются. Возвратятся домой футболисты «Агробизнеса» 11 марта.

По имеющейся информации, подписаны предварительные контракты с тремя потенциальными новичками, всего же, главный тренер Александр Чижевский собирается усилить ряды команды пятью новобранцами.

Напомним, что «Агробизнес» занимает 13 место в Первой лиге, набрав 21 очко.

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