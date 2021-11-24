Стала известна посещаемость матча между «Динамо» и «Баварией»

23 ноября состоялся поединок пятого тура Лиги чемпионов между «Динамо» и «Баварией», в котором немцы победили со счетом 2:1.

НСК «Олимпийский» на этой игре посетили 28 732 зрителя, у которых были в наличии зеленые ковид-сертификаты, отрицательные тесты на коронавирус либо справка о выздоровлении от этой болезни.

Напомним, что «Бавария» оформила два гола перевеса в первом тайме благодаря чудо-голу Роберта Левандовски и результативному удару Кинглси Комана. После перерыва Денис Гармаш забил первый мяч киевлян в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Поражение от «Баварии» означало, что у «Динамо» не осталось шансов подняться с последнего места в группе. В шестом туре выездной встречей с «Бенфикой» действующий чемпион Украины завершит еврокубковый сезон.

Ранее своими впечатлениями от матча «Динамо» и «Баварии» поделился Иван Гецко.

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