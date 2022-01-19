Стал известен состав сборной Украины по биатлону на чемпионат Европы в Арбере

24 января в немецком Арбере стартует чемпионат Европы по биатлону. Как сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украину, за сине-желтых выступят четырнадцать участников.

Состав мужской сборной Украины: Денис Насыко, Виталий Труш, Андрей Доценко, Руслан Ткаленко, Андрей Орлик, Сергей Телень и Тарас Лесюк.

В женских стартах выступят Ольга Абрамова, Екатерина Бех, Анна Кривонос, Юлия Журавок, Вита Семеренко и Валерия Дмитренко. Еще одну биатлонистку дозаявят после окончания олимпийского отбора в нашей сборной.

Чемпионат Европы-2022 в Арбере пройдет 24-30 января.

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