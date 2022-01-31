Спортивный юрист: сложно прогнозировать шансы на победу Шевченко в судебном споре с «Дженоа»

Спортивный юрист, руководитель «ISKOR Sport Lawyers Agency» Илья Скоропашкин в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал ситуацию с действующим контрактом Андрея Шевченко в «Дженоа» и существующие разногласия, которые мешают украинскому тренеру разорвать соглашение с итальянским клубом.

Юрист ответил на вопрос, может ли клуб отстранить наставника от работы, но не разрывать контракт и при этом запрещать ему работать в других командах.

«Эта ситуация в футбольной практике не новая. Отмечу, что пока тренер имеет действующий контракт с одним футбольным клубом, он технически не может быть заявлен за другой клуб. Такое совмещение должностей тренером в футболе - недопустимо. Допустимо лишь совмещение должностей в сборной, но только по соглашению с клубом-работодателем.

Нарушение права человека на работу? В данном случае тренер уже имеет работу, но ограничен в праве смены места работы, поскольку имеет срочный трудовой договор с клубом.

В актуальной версии регламента ФИФА по статусу и трансферу игроков, существует такое понятие, как «абьюзивное поведение» (п. 2 ст. 14 RSTP). Это действия одной из сторон контракта, которые, по сути, законны, но все же негативно влияют на интересы другой стороны. Например, как перевод игрока в молодежную команду клуба с целью продления с ним контракта. В этом случае игрок находится в ущемленном состоянии, поскольку не прогрессирует в профессиональном плане. Это дает ему право расторгнуть договор в одностороннем порядке при соблюдении процедуры предварительного уведомления клуба.

Практика органов футбольного правосудия такова, что в клубе может быть лишь один главный тренер. И это также может быть основанием для расторжения контракта и выплаты компенсации в полном объеме. Вспомним спор киевского «Арсенала» с тренером Сергеем Литовченко, на «живое» место которого был приглашен итальянец Раванелли. Мы представляли интересы Литовченко, и нам удалось доказать, что имеет место нарушение его прав в том числе и по этой причине.

В случае с ситуацией Шевченко, мне сложно сказать, является ли поведение «Дженоа» «абьюзивным» и неправомерным. На ситуацию могут влиять множество факторов. Например, вместо должности главного тренера украинцу могли предложить альтернативное место в клубе. Могут быть и другие тонкости. Неблагодарное дело – и прогнозировать итог возможного судебного спора. Очень многое зависит от условий трудового договора, поведения сторон и других факторов, которые нам не известны».

Напомним, ранее было объявлено имя нового главного тренера сборной Польши вместо Шевченко, который вел переговоры с Польским футбольным союзом.

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Источник: Шевченко не возглавит сборную Польши

«Дженоа» не идет на уступки по контракту Шевченко

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